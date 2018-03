Betrunkener randaliert in Michelau

Am Freitag um 1.45 Uhr rückte die Polizei zu einem Notrof in eine Wohnung in Michelau aus. Ein deutlich alkoholisierter 37- Jähriger beschädigte mit der Faust ein Türblatt. Da der Mann gegenüber den Beamten äußerte, dass er seine Mitbewohner "fertigmachen" werde, wurde der Randalierer zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 250 Euro.