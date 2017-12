Besorgte Bauarbeiter meldeten sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Stadtsteinach. Sie gaben an, dass Unbekannte soeben einen Radlader der Marke "Bobcat" direkt von ihrer Baustelle entwendet hätten. Ihre Suche nach dem Radlader in der näheren Umgebung hätte keinen Erfolg gebracht.

Ein weiterer Mitarbeiter der Baufirma entdeckte in den Abendstunden den entwendeten Radlader samt Fahrzeugführer auf einem Flurbereinigungsweg. Die hinzugerufenen Streifenbeamten der Polizei Stadtsteinach nahmen den Dieb vor Ort fest. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass er sichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Das Testgerät zeigte einen Wert von 1,8 Promille.

Zu allem Überfluss ermittelten die Ordnungshüter noch, dass er nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus erwartet ihn noch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und weiterer Delikte. pol