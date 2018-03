Betrunkener provozierte Polizei

Am frühen Samstagmorgen ging bei der Polizeiinspektion Hammelburg eine Mitteilung über eine aggressive, randalierende Person in einem Gaststättenbetrieb in der Weihertorstraße ein. Nach Eintreffen der Polizeibeamten trafen diese auf einen 37-jährigen Mann, der stark alkoholisiert war und sich extrem aggressiv verhielt. Der Mann versuchte ständig die eingesetzten Beamten zu provozieren und wollte eine Schlägerei beginnen. Nachdem sich nach Rücksprache mit den Gästen und dem Inhaber der Gaststätte keine Straftaten ergeben hatten, wurde dem Aggressor ein Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später erschien dann ein 23-jähriger Mann bei der hiesigen Dienststelle und gab an, von der zuvor auffälligen Person geschlagen worden zu sein, so dass er mit dem Nacken auf eine Fensterbank fiel. Da der Mann über Schmerzen im Bereich des Halses klagte, wurde ein Rettungswagen verständigt. Dieser verbrachte den Mann schließlich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Hammelburg. pol