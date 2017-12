Betrunkener mischt sich in Polizeiarbeit ein

Am frühen Samstagmorgen hat sich ein bis dahin unbeteiligter junger Mann bei einer anderweitigen Sachbearbeitung der Polizei eingemischt. Er fing demnach grundlos an, die Beamten wüst zu beleidigen und nahm deren gesprochenes Wort mit dem Handy auf. Von den Polizisten wurde er darauf angesprochen. Er soll mehrfach Gelegenheit dazu bekommen haben, die Aufnahmen zu löschen, doch habe er sich konsequent geweigert. Ihm wurde daraufhin das Handy abgenommen. In der Polizeiinspektion soll er sich alkoholisiert und aggressiv gegenüber den Beamten verhalten haben, deshalb wurde er in Gewahrsam genommen.