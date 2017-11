Betrunkener kannte eigene Adresse nicht

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei in die Meininger Straße gerufen, weil ein Betrunkener mitten auf der Fahrbahn lief. Da ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 2,56 Promille anzeigte und der Mann seine Wohnanschrift nicht mitteilen konnte, musste er die Nacht zur Ausnüchterung in der Polizeizelle verbringen. red/pol