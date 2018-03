Betrunkener flippt aus

Eine volltrunkene Frau hat am späten Freitagabend im Stadtgebiet von Erlangen auf dem Nachhauseweg kurz das Bewusstsein verloren. Aus diesem Grund verständigte ihr ebenfalls erheblich betrunkener Ehemann den Rettungsdienst. Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war und sich um die Frau kümmern wollte, war der Ehemann damit nicht mehr einverstanden und störte ständig den Rettungsdienst. Das teilt die Erlanger Polizei mit.

Aus diesem Grund wurde eine Polizeistreife hinzugezogen. Auch den eingesetzten Polizeibeamten gelang es zunächst nicht, den Mann zu beruhigen. Vielmehr stieß er die Polizeibeamten zur Seite, stürmte in den Rettungswagen und versuchte, seine Frau herauszuziehen. Aus diesem Grund wurde der Mann mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei griff er einem der beteiligten Polizeibeamten an die Genitalien und zerbrach dessen Brille. Jedoch blieben alle Beteiligten unverletzt.

Bezüglich des Angriffs auf die Polizeibeamten erwartet den Mann eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem wird er wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen (§323 c StGB) angezeigt. Dieser Paragraph wurde erst im vergangenen Jahr in das StGB aufgenommen. pol