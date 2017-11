Betrunkener fährt zum "Nachtanken"

Einem aufmerksamen Zeugen war es gestern Abend zu verdanken, dass eine Verkehrsstraftat geahndet und eine weitere Trunkenheitsfahrt verhindert werden konnte.

Laut Polizeibericht fiel dem Zeugen gegen 17.30 Uhr eine deutlich alkoholisierte Person auf einem Supermarktparkplatz in der Bayreuther Straße auf. Der betrunkene Mann war kurz zuvor auf den Parkplatz gefahren und dort aus seinem Fahrzeug gestiegen.



Biertrinkend im Auto

Obwohl er sich kaum auf den Beinen halten konnte, ging er in den Supermarkt, um sich dort eine Flasche Bier zu kaufen. Der Mann konnte schließlich durch die kurz darauf eintreffenden Beamten in seinem Wagen sitzend angetroffen werden. Die Flasche Bier hatte er bis dahin schon halb ausgetrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Er hatte also offensichtlich zuvor schon mehr getrunken.



Führerschein beschlagnahmt

Auf Grund der Angaben des Zeugen wurde gegen den 52-Jährigen, aus dem Raum Aschaffenburg kommenden Mann ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. red