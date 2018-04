Betrunkener fährt und benimmt sich daneben

Zeugen haben am Freitag um 14.10 Uhr gemeldet, dass ein Auto unterhalb des Walberla in einem Graben liegen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde dort ein weißer VW-Golf im Straßengraben festgestellt. In unmittelbarer Nähe konnte der erheblich alkoholisierte 29-jährige Fahrer des Wagens angetroffen werden, teilte die Polizei weiter mit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Während der Sachbearbeitung zeigte der Beschuldigte den Beamten gegenüber provokant den "Hitler-Gruß", beleidigte die Polizisten teils massiv und leistete Widerstand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mitteilungen, wem der Pkw vor diesem Vorfall aufgefallen ist.