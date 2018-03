Betrunkener fährt gegen Straßenlaterne

Mit deutlich zu viel Alkohol intus fuhr am Donnerstag um 0.20 Uhr ein 22-jähriger Seßlacher mit seinem Auto am Ortseingang von Altenhof gegen eine Straßenlaterne, als er von Tambach kommend in Richtung Weitramsdorf unterwegs war. Kurz nach dem Ortsschild von Altenhof verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr nach links über den Gehweg und prallte mit seinem Pkw gegen die Laterne. Bei der Unfallaufnahme wehte den Polizisten eine Alkoholfahne entgegen. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des 22-Jährigen sicher. Der Mann musste eine Blutentnahme im Coburger Klinikum über sich ergehen lassen. Der beschädigte Pkw wurde durch einen lokalen Abschleppdienst geborgen. Das Fahrzeug hatte nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt gegen den jungen Mann. pol