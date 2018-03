Betrunkener fährt gegen Hauswand

Ein zunächst unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag in Burghaslach am Forstberg mit seinem Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß er laut Polizeibericht mit der rechten Seite seines Fahrzeugs gegen eine Hauswand. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.



Verräterische Spuren

An der Unfallstelle blieben allerdings Fahrzeugteile zurück. Diese sowie ein Zeugenhinweis führten die Ordnungshüter dann zu einem 41-Jährigen und seinem Auto. Das Schadensbild am Auto korrespondierte mit den gesicherten Spuren am Unfallort. Der Fahrer war offensichtlich erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille, weshalb der 41-Jährige eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste.

Er räumte die Unfallflucht in der vorangegangenen Nacht unumwunden ein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden an der Hausfassade sowie am Unfallfahrzeug dürfte sich auf insgesamt rund 4500 Euro belaufen, schätzt die Polizei Neustadt. pol