Betrunkener beleidigt Polizisten

Ein 20-Jähriger wurde von zwei Polizeibeamten dabei beobachtet, als er im Bereich einer Kirche in der Erlanger Innenstadt am Samstag in den frühen Morgenstunden urinierte. Während der Aufnahme seiner Personalien zeigte sich der junge Mann aggressiv und beleidigte am Ende noch die Polizeibeamten. Diese mussten ihn anschließend in Gewahrsam nehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.