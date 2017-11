Betrunkene fährt gegen Straßenlampen

Eine 55-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zum Sonntag von Erlangen in Richtung Baiersdorf gefahren. Am Ortseingang verfehlte sie die Einfahrt zum Kreisverkehr und fuhr parallel zu diesem zur gegenüberliegenden Ausfahrt. Dabei beschädigte sie zwei Straßenlampen und einige Leitpfosten. Das Auto der Verursacherin ist ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von fast einem Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen die Verkehrsteilnehmerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10 000 Euro geschätzt. pol