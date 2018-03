Betrunken gegen Laterne

Mit 1,6 Promille war eine 52-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in Neuenmarkt nicht mehr fahrtüchtig. Die Frau war am Bahnhof unterwegs und fuhr mit ihrem Auto gegen eine Straßenlaterne. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Stadtsteinach eine deutliche Alkoholfahne fest. Dies bestätigte ein Alko-Test, der einen Wert von 1,66 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Das völlig demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auf die Frau wartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. pol