Betrunken gegen den Gartenzaun

Ein betrunkener Autofahrer verlor am Donnerstagabend mit 1,64 Promille die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Gartenzaun in Unterzaubach. An seinem Fahrzeug und am Gartenzaun entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Seinen Führerschein musste der 31-Jährige abgeben. pol