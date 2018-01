Betrunken auf dem Mofa

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Montagnachmittag in Hassenberg einen Mofa-Roller-Fahrer. Der 47-Jährige aus Sonnefeld roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille. Die Überprüfung mit einem geeichten Atemalkoholtest in der Dienststelle brachte schließlich 0,92 Promille. Dafür erwarten den 47-jährigen Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. red