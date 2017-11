Betrunken am Steuer

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt kontrollierten am frühen Dienstagabend unter anderem einen Mercedes A-Klasse in der Sonnefelder Straße in Weidhausen. Am Steuer des Wagens saß ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Coburg. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 1,38 Promille an. Deshalb war eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt erforderlich. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde sichergestellt. pol