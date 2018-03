Betrügerischer Anrufer

Am Mittwoch erhielt eine Rentnerin aus der Kurstadt einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Dieser teilte ihr mit, dass auf ihrem PC Viren festgestellt wurden. Die Frau installierte daraufhin auf Weisung des Microsoft-Mitarbeiters ein Teamviewer-Programm. Sie wurde zudem angewiesen, in einem Supermarkt iTunes-Karten für 170 Euro zu kaufen und die entsprechenden Nummerncodes auf der eingeblendeten Maske einzugeben. Am nächsten Tag sollte sie nochmals Gutscheine besorgen, was sie jedoch nicht tat. Die Polizei rät bei solchen Anrufen zur Besonnenheit, besonders wenn finanzielle Forderungen gestellt werden und empfiehlt einen Anruf bei der Polizei. pol