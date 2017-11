Betrüger sammelte für behinderte Kinder

Die Polizei kontrollierte am Samstagnachmittag einen 17-jährigen Spendensammler vor einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße. Hierbei wurde festgestellt, dass offensichtlich in betrügerischer Absicht "zugunsten" der Hilfe behinderter Kinder gesammelt wurde. Wer dem jungen Mann Geld gespendet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Forchheim zu melden, Telefon 09191/7090-0.