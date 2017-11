Betrüger auf den Leim gegangen

Ein 55-jähriger Eschenauer hat Freitagmittag einen Anruf eines angeblichen Mcrosoft-Support-Kundendienstes erhalten. Da er Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sei, sollte er das Programm "Team-Viewer" installieren und sich auf sein Bankkonto einloggen, ob hier alles in Ordnung wäre. Am Abend teilte seine Bank dann mit, dass ungewöhnliche Abbuchungen auf der Kreditkarte festgestellt wurden. Diese konnten durch den Bankmitarbeiter noch rückgängig gemacht und die Kreditkarte gesperrt werden. Allerdings war auch von seinem Girokonto schon eine Abbuchung veranlasst worden, so dass letztendlich eine Schaden von über 100 Euro zu beklagen ist.