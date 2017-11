Betriebliche Ersthelfer frischen Kenntnisse auf

Der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge bietet am Freitag, 24. November, eine Erste-Hilfe-Fortbildung für betriebliche Ersthelfer an. Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaften müssen betriebliche Ersthelfer diese Fortbildung alle zwei Jahre auffrischen. Der Kurs findet von 8 bis 16 Uhr im Rot-Kreuz-Haus in Eltmann statt und ist für Führerscheinteilnehmer nicht geeignet. Anmeldungen nimmt Bernadett Philipp unter Telefonnummer 09521/9550197 entgegen. red