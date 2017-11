Um gesetzliche Betreuung und Vorsorgevollmacht geht es am Dienstag, 21. November, um 16.30 Uhr im Quartiersbüro Bamberg Mitte, Graf-Stauffenberg-Platz 1. Die Richterin Ursula Redler klärt über die wichtigsten Fakten auf - kann doch jeder von uns durch Alter oder Krankheit in eine Lage geraten, in der er wichtige Angelegenheiten nicht mehr selber regeln kann. Der Eintritt ist frei. red