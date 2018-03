Besuch in der Kläranlage

Viele Informationen gab es von Markus Steger, Meister für Abwassertechnik, beim Besuch der Freien Wähler in der Kläranlage in Adelsdorf. Gerade die in den kommenden Monaten und Jahren anstehenden Investitionen in Millionenhöhe waren Thema des Besuchs.

Aktuell finden die Umbaumaßnahmen im Bereich der Sozialräume statt. Gebaut wird hier ein Schwarz-Weiß-Bereich (Trennung in Rein und Unrein) für die Mitarbeiter. Dies ist eine Auflage vom Unfallversicherungsverband mit dem Ziel, so Steger, die Hygiene zu verbessern und die Sicherheit für die Mitarbeiter zu erhöhen.

Aber auch die geplante Hochlastfaulung wurde diskutiert. Ralf Wegel, Fachkraft für Abwassertechnik, erläuterte den 25 Besuchern die Arbeitsweise dieser Anlage, in der der Klärschlamm in einem luftdichten Raum und ohne Geruchsbelästigung ausgefault und wertvolle Gase zur Stromgewinnung produziert werden.

"Mit einer Hochlastfaulung und den bereits vorhandenen Photovoltaikanlagen wollen und werden wir es schaffen, die Kläranlage komplett autark mit Strom zu versorgen", begründet Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) diese Maßnahme. Auch die strengen Auflagen bei der Beseitigung des Klärschlamms könnten damit eingehalten werden. Für Fraktionssprecher Günter Münch ist dabei wichtig, dass diese Investitionen nicht durch einmalige Beiträge der Bürger finanziert werden, sondern durch Gebühren. red