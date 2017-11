Besuch des Museums für moderne Glaskunst

Die BLLV-Senioren treffen sich am Donnerstag, 16. November, zur Fahrt nach Heldburg mit einer Führung im Deutschen Burgenmuseum. Anschließend ist ein gemeinsames Mittagessen in Gellershausen geplant. Auf dem Heimweg wird das "Museum für moderne Glaskunst" in Rödental besucht. Bitte geänderte Abfahrtszeiten beachten: Steinberg 8.45 Uhr, Kronach Kaulangerstraße 8.55 Uhr und Kaulanger um 9 Uhr. Weitere Zusteigemöglichkeiten nach Absprache. red