Besuch bei den Fledermäusen

Der Bund Naturschutz lädt am Samstag, 22. Juli, um 19 Uhr zu einem Besuch der Fledermauswochenstube auf dem Dachboden der Diebacher Wehrkirche ein. Ulf Zeidler vom BN berichtet über die Lebensweise und den Lebensraum der Fledermäuse. Auch was man zum Schutz der Fledermäuse tun kann, ist Thema des Abends.

Treffpunkt ist am Turm der alten Wehrkirche, Straße oberhalb der Kirche "An den Gaden". Die Veranstaltung dauert etwa ein bis zwei Stunden. red