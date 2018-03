Besuch aus dem All

Der Weltraum und seine unendlichen Weiten waren ein Projekt im Kindergarten Untererthal. Die Kinder lernten Sterne und Planeten zu unterscheiden und stellten fest, dass unser Blauer Planet eine Besonderheit im Sonnensystem darstellt. Im Internet schauten sie sich verschiedene Galaxien an und waren von der Farbenpracht fasziniert.

Die Idee einer Kinderpflegerin, einen namenlosen Stern zu taufen, wurde in die Tat umgesetzt. Der Stern mit den Koordinaten RA:9h34m28.93s DEC: +699`50.9`` und dem Namen U97762 KiGa St. Martin wurde erfolgreich in das Sterntaufregister eingetragen.

Auf die Frage, ob es wohl im Weltall auch anderswo Lebewesen geben könnte, kamen die Antworten: Außerirdische, Aliens, Ungeheuer. Diese Wesen hat aber noch keiner gesehen. Dann lernten die Kinder den Roboter "Schlupp vom grünen Stern" aus dem gleichnamigen Vorlesebuch von Ellis Kaut kennen. Seine Abenteuer begeisterten die Kinder so sehr, dass sie unbedingt "Schlupps" und Planeten basteln wollten. Das Team und die Kinder haben diese Idee umgesetzt, und die gebastelten Werke sind derzeit in der Bücherei zu bestaunen. red