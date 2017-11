Im Haus für Kinder am Sinnberg ist das Team der Krippe bestens ausgebildet. Alle Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen haben in den vergangenen Jahren eine Zusatzqualifikation in Würzburg am Institut für pädagogische Weiterbildung besucht und das Zertifikat für Kleinkindpädagogik erhalten. An Wochenenden und unter der Woche besuchten sie Kurse. Jeder Baustein ist ein in sich abgeschlossener Themenkomplex zur Kind orientierten Kleinkindpädagogik (1 bis 3 Jahre). Die gesamte Reihe ergibt ein umfangreiches Potenzial an theoretisch und praktisch orientiertem pädagogischem Fachwissen, welches die Teilnehmer direkt in ihrer täglichen Arbeit integrieren können. Das Haus Marienthal als Träger der Einrichtung ermöglichte diese Zertifikatsausbildung. Die vier Kleinkindpädagogen setzen das Wissen und Erlernte im pädagogischen Alltag um. red