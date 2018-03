Bestens aufgestellt - von jung bis alt

red



Als am 10. Januar 1993 eine Gruppe junger Leute beschloss, sich als Basketballabteilung des SC Melkendorf selbstständig zu machen und einen eigenen Verein zu gründen, ahnte wohl noch niemand, welche Erfolgsgeschichte geschrieben würde ... Nun, 25 Jahre später und pünktlich zum Jubiläumsjahr, steht die BG Litzendorf sportlich so gut da wie noch nie: Gleich zwei Mannschaften, jeweils die 1. Damen und die 1. Herren, spielen erfolgreich in der Regionalliga und die dazugehörigen 2. Teams sind beide in der Bezirksoberliga vertreten. Den Seniorenbereich runden noch die 3. Damen- und Herrenmannschaft ab. Komplettiert wird die Abteilung Basketball zudem von der U-18-Jugend bis hinunter zu den U-8-Kids - somit sind alle Altersklassen besetzt. Eine Tatsache, die den Verein nicht nur im Basketballbezirk Oberfranken, sondern auch im bayerischen Basketballverband hervorhebt.Sehr sportlich und oft im Einsatz sind die vier Teams aus der Cheerleader-Abteilung. Sie feuern die BGL-Spieler bei deren Heimauftritten an, waren aber auch schon in der Basketball- und Volleyball-Bundesliga zu bewundern. Etwas gemächlicher geht es in der Abteilung "Aktive Freizeit" zu. Hier vergnügen sich nicht nur altgediente Basketballer bei Wanderungen, Rad-, Kanu- oder Skifahrten, aber natürlich stehen auch hier der Sport und die Bewegung im Vordergrund. Selbstredend, dass dabei die Geselligkeit nicht zu kurz kommt.In der vierten Abteilung "Präventionssport" können sich gesundheitsbewusste Menschen unter fachkundiger Anleitung fit machen lassen und fit bleiben. Leider finden diese Angebote aber mangels geeigneter Örtlichkeiten zurzeit eher selten statt.Dies alles und noch viel mehr erläuterte der Erste Vorsitzende, Bernhard Uzelino, in seiner Festansprache bei der Jubiläumsfeier, die kürzlich im Pfarrheim Litzendorf abgehalten wurde. Zu dieser waren alle Funktionäre, also Trainer, Spielleiter, Beiratsmitglieder und verdiente Helfer der BGL geladen sowie die Ehrengäste, nämlich Bürgermeister Wolfgang Möhrlein, Pfarrer Marianus Schramm und "Mr. Basketball" Wolfgang Heyder.Anschließend sprach der Bürgermeister die Glückwünsche der Gemeinde aus. Er erkannte an, dass durch die sportlichen Erfolge der beiden Regionalliga-Teams und die vielen Auftritte der Cheerleader der Name und Bekanntheitsgrad des Vereins und somit auch der Gemeinde Litzendorf weit in die Lande getragen werden. Zudem lobte er auch das gesellschaftliche Engagement - nicht zuletzt an der Litzendorfer Kerwa. Dem schloss sich auch Pfarrer Schramm in seiner Rede an.Wolfgang Heyder überbrachte die Glückwünsche und einen Geschenkgutschein vom bayerischen Basketballverband. Danach erzählte er sehr unterhaltsam von der Entstehung und Entwicklung des Basketballsports in Bamberg; abschließend überreichte er ein großzügiges Geldgeschenk.Im nachfolgenden Filmbericht, unter Regie der Dritten Vorsitzenden Anja Kastner, gab es viel Interessantes, aber auch emotionale Einblicke zum Thema "25 Jahre BGL".Als Höhepunkte des Abends folgten die Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der BG Litzendorf. Zum gemeinsamen Erinnerungsfoto wurden die Gründungs- und die Vereinsmitglieder mit 25-jähriger Zugehörigkeit auf die Bühne geholt und mit einem kleinen Geschenk belohnt. Besonders erwähnenswert ist das älteste Vereinsmitglied, Elisabeth "Elli" Schmitt aus Naisa, sie ist 92! In ihrer ehemaligen Gaststätte "Zur Jägersruh", quasi Vereinsheim der damaligen Basketballer, wurde vermutlich zu manch später Stunde der Grundstein zum eigenen Verein gelegt. Die Ehrungen waren aber noch nicht zu Ende. Kassier Werner Ruff erhielt eine Ehrenurkunde und die goldene Anstecknadel des BLSV für 25-jährige ununterbrochene Vorstandstätigkeit als Kassier. Zwei Männern der ersten Stunde gebührte ebenfalls eine Ehrung: Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft und langjährige hervorragende Vorstandsarbeit und der damit verbundenen großen Verdienste um die Basketballgemeinschaft Litzendorf 1993 e.V. wurde Herbert Loch und Bernhard Wittmann die Ehrenmitgliedschaft verliehen.Die Überraschung des Abends folgte aber noch: Kassier Ruff erklärte, dass seit vielen Jahren schon der Wunsch nach einer neuen und größeren Sporthalle bestand. Dafür hatte die BGL bereits längere Zeit zweckgebunden Geld angespart, das nun seiner Bestimmung zugeführt werden sollte. Weil der Bau einer neuen Halle endlich fix ist und bevorsteht, hat die BGL genau dafür der Gemeinde Litzendorf die beachtliche Summe von 25 000 Euro gespendet - sehr zur Verblüffung und Überraschung des Bürgermeisters, der dieses Geschenk natürlich gerne entgegennahm. Weitere Bilder auf www.bg-litzendorf.de