Beste Schüler werden gesucht

Die Coburger Stadt- und Kreismeisterschaft für Schüler im Badminton findet am Freitag, 16. März, und Samstag, 17. März, statt. Teilnahmeberechtigt sind Schüler/innen aller Schulformen der Stadt und des Landkreises Coburg ab dem Jahrgang 2007. Die Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2007 spielen am Freitag (ab 14 Uhr), die älteren Jahrgänge am 17. März (ab 9 Uhr) in der Halle der Waldorfschule am Callenberg. Anmeldungen bis Montag, 12. März, im Schulbüro der Waldorfschule unter 09561/55033 oder per Mail an gerhard.kurtzius@gmx.de. ct