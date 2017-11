Beste Chancen für eine Ausbildung in Mainfranken

Ermutigung zum Bewerben





Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2017/18 zieht die IHK Würzburg-Schweinfurt Bilanz: Während immer mehr Schulabgänger ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule anfangen, bleiben in Mainfranken wie in den Vorjahren viele Ausbildungsstellen unbesetzt.Bayernweit können zum Ausbildungsstart 2017 erneut mehrere tausend Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Dieser Trend zeigt sich auch in der Ausbildungsstatistik der mainfränkischen IHK. Mit insgesamt 3367 neuen Ausbildungsverträgen zum 1. September hat die IHK Würzburg-Schweinfurt1,2 Prozent weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge als im Vorjahreszeitraum registriert."Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist und bleibt eine große Herausforderung für die mainfränkischen Betriebe", kommentiert Max-Martin W. Deinhard, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer, die aktuelle Lage. Für Bewerber, die bislang noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, bieten sich wiederum beste Chancen. So sind zum Beispiel in der IHK-Lehrstellenbörse in Mainfranken noch immer rund 240 Lehrstellen unbesetzt ( www.ihk-lehrstellenboerse.de )."Ich kann alle Jugendlichen, die sich noch unsicher sind, ob sie dieses Jahr eine Ausbildung beginnen sollen, nur ermutigen, sich zu bewerben. Der 1. September ist kein starres Enddatum. Bewerbungen sind auch danach noch möglich und Ausbildungsstellen können bis zum Jahresende angetreten werden", ergänzt Deinhard.Rückgänge bei den Neueintragungen zeigen sich wie in den Vorjahren vor allem im Hotel- und Gaststättenbereich (-23,0 Prozent, 63 Verträge), bei den Bankkaufleuten (-21,1 Prozent, 27 Verträge) sowie im Verkehrs- und Transportgewerbe (-9,0 Prozent, 13 Verträge).Selbst bei den am stärksten ausgebildeten Berufen wie Verkäufern (-24,3 Prozent, 76 Verträge) und Industriemechanikern (-6,3 Prozent, 17 Verträge) ist die Zahl der neu registrierten Verträge zurückgegangen. Gegen den Trend zulegen konnte die Berufsgruppe der Zerspanungsmechaniker (+15,0 Prozent, 15 Verträge).Die Top fünf der am meisten ausgebildeten IHK-Berufe in Mainfranken sind: 1. Kaufmann/-frau im Einzelhandel (294 Verträge), 2. Industriemechaniker/-in (254), 3. Kaufmann/-frau für Büromanagement (251), 4. Verkäufer/-in (237), 5. Industriekaufmann/-frau (200).Die Rangliste der am meisten ausgebildeten Berufe hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die hohe Nachfrage nach bestimmten Berufsbildern führt dazu, dass sich mittlerweile drei Viertel aller IHK-Auszubildenden auf rund 20 Berufe konzentrieren. Die regionalen Unternehmen bilden jedoch in rund 160 Berufen aus und der Bedarf ist groß. Die IHK wirbt daher bei den Jugendlichen dafür, die Vielfalt der Möglichkeiten zu nutzen.Viele Flüchtlinge haben mittlerweile die beruflichen Integrationsklassen an den Berufsschulen durchlaufen und suchen nach einem Ausbildungsplatz. Die IHK Würzburg-Schweinfurt berät und unterstützt Firmen bei den komplexen rechtlichen Fragen rund um das Thema Praktikum, Beschäftigung und Ausbildung von Flüchtlingen. Derzeit lernen in Mainfranken 101 Flüchtlinge einen IHK-Ausbildungsberuf - und die Zahlen steigen stetig an."Qualifizierung ist dabei der Schlüssel zur Integration in Ausbildung und Arbeit", erklärt Deinhard."Wenn es uns gelingt, die fachlichen und sprachlichen Kompetenzen der Flüchtlinge zügig zu verbessern, können viele Betriebe und Branchen, die händeringend Fachkräfte suchen, langfristig profitieren", betont er. Die IHK bietet vom Alphabetisierungskurs bis zur EDV-Schulung zahlreiche Qualifizierungsprogramme an, um die jungen Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen. Einen Beitrag zu mehr Transparenz leistet der IHK-Kompetenzcheck für Flüchtlinge "check.work".Dieser Kompetenzcheck erfasst objektiv bereits vorhandenes Fachwissen und Sprachkompetenz und kann direkt bei der IHK, den Berufsschulen, der HWK sowie den Agenturen für Arbeit und Jobcentern durchgeführt werden.