Am Dienstag, 14. November gastieren die Blechbläser und Schlagzeuger der Kreismusikschule im Rahmen eines festlichen Konzerts um 18 Uhr im Bürgerhaus. Unter dem Motto "The Best Of Brass & Drums" sind exzellente Solisten am Euphonium, Waldhorn, Tuba, Schlagzeug und Marimbaphon zu hören. Kontrastierend dazu bereichern ein Waldhornquartett, ein Trompetensextett, ein Percussionensemble, ein Blechbläserquintett und mehrere Triobesetzungen das Programm. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. red