Am Mittwoch, 18. Oktober, ist der Radiomoderator Fritz Egner mit einer musikalischen Lesung zu Gast in der Hör.Bar der Stadthalle Bad Neustadt an der Saale. Beginn ist um 20 Uhr. Er begibt sich auf eine Reise zurück in die Zeit der Beat- und Rockmusik der 60er und 70er Jahre. Erinnerungen an Momente und Geschichten der eigenen Jugend, als ein einziger Song die ganze Welt retten konnte. Oder zumindest einen Sommerabend. Eine ganz persönliche Liebeserklärung an die beste Musik aller Zeiten, moderiert vom Herrschinger Schriftsteller und Kulturmanager Dr. Thomas Kraft. sek