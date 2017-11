Besonderes Chorerlebnis

red



Das Ensemble Vocal Münnerstadt gestaltete auf Einladung der Wartburgstiftung im Oktober zwei beeindruckende Konzerte zusammen mit dem Südthüringischen Kammerorchester. Für alle, die es nochmals hören möchten, gibt es jetzt eine Live-CD vom Wartburgkonzert. Die Doppel-CD ist in Münnerstadt im katholischen Pfarramt sowie bei Schmuck und Uhren Dietrich in Münnerstadt sowie online unter Wartburgkonzert@web.de erhältlich.Chorleiter Peter Rottmann weist zudem auf das Adventskonzert des Chores am 17. Dezember um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche hin. Karten sind hierfür bei Uhren und Schmuck Dietrich erhältlich.