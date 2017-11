Besonderer Gottesdienst

"Macht euch die Erde untertan - Wachstum ohne Grenzen?" lautet das Thema des nächsten Gottesdienstes der Reihe "Sonntags 6 nach 6" am Sonntag, 19. November, um 18.06 Uhr. Die Bevölkerung ist hierzu in das Veit-vom-Berg-Haus (Gartenstraße 43) in Großenseebach eingeladen. Den besonderen Gottesdienstwerden Pfarrer Hans Werner Hoffmann und seine Tochter. Susanne Hoffmann halten. red