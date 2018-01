Besondere Truppe

Die Verkehrskadetten der Kreisverkehrswacht Coburg standen im Mittelpunkt: 83 Aktive leisteten im Jahr 2017 insgesamt 6241,25 Einsatzstunden, nicht zum Selbstzweck, sondern für die Allgemeinheit. Auf den einzelnen Aktiven heruntergebrochen heißt dies: 74,5 Stunden ehrenamtlicher Dienst. Im Jahr 2016 standen noch 5062,50 Stunden zu Buche. Highlights waren nach Worten von Jugendleiter Louis Münster der Sparkassen-Neujahrslauf, der Gaudi-Wurm der Narhalla, das FC-Bayern-Traumspiel, das Samba-Festival, die Motorrad-Sternfahrt in Kulmbach und der Karneval der Kulturen in Bielefeld. Eine Höchstleitung vollbrachten die Coburger Verkehrskadetten, als an einem Wochenende die Airshow auf der Brandensteinsebene, die 700-Jahr-Feier in Moggenbrunn und die Grabfeld-Rallye verkehrstechnisch geschultert werden mussten. Auch war man, zwar nur im Hintergrund, an der Großübung an der ICE-Brücke über den Froschgrundsee beteiligt. Festzuhalten gilt aber, dass von den 280 Einsätzen 48 Prozent am Landestheater stattfanden.

Dass es auch ein Leben neben der Verkehrsregelung gab, erläuterte Jugendsprecher Tim Gottschalk, der der Versammlung von insgesamt 24 Freizeiten mit 390 Teilnehmern berichten konnte. Mit Rainer Mattern und Christian Gunsenheimer waren gleich zwei stellvertretende Landräte bei der Versammlung anwesend, um die Bedeutung der Verkehrskadetten hervorzuheben. Roland Eibl von der Polizeiinspektion Coburg meinte: "Es sähe düster in Coburg aus, wenn es die Verkehrskadetten nicht gäbe."

Über 900 Einsatzstunden leistete die neue Gruppenleiterin Katharina Duffek. Über 1200 Stunden war Toni Münster im Einsatz, er ist nun Obergruppenleiter. Tradition ist es bei der

Jugendverkehrswacht, die zu ehren, die im vergangenen Jahr die meisten Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet haben. Den Siegerpokal sicherte sich Jeremy Davis mit 381 Stunden, gefolgt von Joscha Pertsch (334,25 Stunden) und Katharina Duffek (324,25 Stunden), Antonia Duffek (275,75 Stunden) und Tom Metz (275,50 Stunden).

Auch konnten während der Versammlung verhältnismäßig langjährige Mitglieder ausgezeichnet werden. Dass die Ehrung von drei Mitgliedern der Jugendverkehrswacht und deren Dankesworte die gleiche Zeit in Anspruch nahmen, wie das gesamte Prozedere zuvor, zeigt die hohe Wertschätzung, die Tim Gottschalk (fünf Jahre), Philipp Brosius und Toni Münster (zehn Jahre) entgegengebracht wurde. Sandy Easton wurde in Abwesenheit für fünf Jahre Dienst in der Jugendverkehrswacht geehrt.

In geheimer Abstimmung wurden gewählt: Rebecca Rohé (Jugendsprecherin), Lisa Büchner, Tim Gottschalk, Antonia Duffek, Emma Vorndran (stellvertretende Jugendsprecher), Katharina Duffek (Schriftführerin), Jeremy Davis (stellvertretender Schriftführer). Alexander Porlein wurde von der Versammlung zum Kassier gewählt. Martin Rebhan