Besondere Schale

Im Juni 2017 gelang dem Diözesanmuseum Bamberg der Erwerb einer besonderen Bergkristall-Drachenschale. Sie stammt nach Ausweis des eingeschnittenen Wappens aus dem Besitz des Bamberger Fürstbischofs Johann Gottfried I. von Aschhausen (1609-1622) und stellt ein herausragendes Kunstkammerstück der damaligen Zeit dar. Möglich wurde der Ankauf durch die großzügige Unterstützung der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung. Am heutigen Dienstag um 18 Uhr hält Virginie Spenlé von der Kunstkammer Georg Laue in München einen einführenden Vortrag über die Bergkristall-Drachenschale, die im Anschluss auch persönlich in Augenschein genommen werden kann. Veranstaltet wird der Vortragsabend vom Diözesanmuseum Bamberg in Kooperation mit dem Historischen Verein Bamberg. Der Eintritt ist frei. red