Besinnliches Wochenende für Frauen

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten bieten vom 8. bis 10. Dezember ein besinnliches Wochenende unter dem Motto "Im Labyrinth des Lebens - auf Umwegen zur Mitte kommen" für Frauen an.Unter der Leitung von Maria G. Ries aus Bad Staffelstein sollen die Teilnehmerinnen den Trubel der Außenwelt hinter sich lassen und zur Ruhe kommen, heißt es in der Pressmitteilung der Veranstalter. Zusätzlich besteht die Möglichkeit an den Gottesdiensten der Schwestern teilzunehmen.Eine verbindliche Anmeldung ist bis 25. November (Rufnummer 09573/3107508 oder maria.g.ries@web.de ) ist erbeten.