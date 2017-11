sek



Adelheid Zimmermann, Bezirksrätin der FDP für Unterfranken, bietet am Donnerstag, 16. November, eine Besichtigung des Staatsarchivs in Würzburg mit Archiv-oberrat Jens Martin an (Nordflügel der Residenz, 2. Hof, Linker Flügel). Beginn ist um 15 Uhr. Bei der Besichtigung bekommt man durchaus ein Gespür dafür, dass seit etlichen Jahren ein dringender Investitionsstau fürs Staatsarchiv gegeben ist, so Zimmermann. Die Veranstaltung ist öffentlich. Anmeldungen bei adelheid. zimmermann@t-online.de oder Tel.: 09741/4383 (abends).