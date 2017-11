Beschluss geht zur Prüfung an die Rechtsaufsichtsbehörde

Ein Antrag der CSU-Stadtratsfraktion wurde bei der Sitzung am Montagabend in aller Kürze als Information abgehandelt. Ein Beschluss des Gremiums aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 23. Oktober soll demnach der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde zur rechtlichen Prüfung zugeleitet werden.

Es darf vermutet werden, dass es dabei um den Beschluss ging, den Ausschluss von Zweiter Bürgermeisterin Elke Protzmann aus der CSU-Fraktion für nicht rechtswirksam zu erklären. Es wurde mitgeteilt, dass das Schreiben der CSU-Stadtratsfraktion zusammen mit der Sitzungsvorlage und dem Beschluss an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet wurde. Über eine Stellungnahme der Behörde werde bei Eingang informiert.

Der Beschlusspunkt zur Festlegung des Umfanges der Erschließungseinheit im zweiten Bauabschnitt des Baugebiets "Brand" wurde von der Tagesordnung genommen.

Respekt, im Namen des gesamten Stadtrats, zollte Oberbürgermeister Frank Rebhan Blutspendern, die zur Ehrung ins Rathaus gekommen waren. Er bat sie, weiterhin regelmäßig zur Blutspende zu gehen und so mit ihrem Engagement kranken oder verletzten Menschen zu helfen. Für bereits 25 geleistete Blutspenden wurden Sabine Förster, Bettina Herrmann und Thomas Szadzik ausgezeichnet.

Christian Barthel und Andreas Ludwig bereits 50 Mal Blut gespendet.

Auf 75 Blutspenden brachten es Timo Backert, Heiko Beck, Eva-Maria Döbrich und Edeltraut Schelhorn.

Stolze 100 Mal gingen zur Blutspende: Karl-Heinz Bohl, Uwe Felber, Holger Gundermann, Beate Heinz und Sylvia Kaiser.

Mathias Fischer, Simone Gehrlicher Holger Langbein, Hans-Dieter Rempel und Manfred Schlosser gaben 125 Mal ihr Blut, um Menschen in Not zu helfen.

Sogar auf bereits 150 Blutspenden brachte es Burkhard Grempel.