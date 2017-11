Beschädigtes Auto wird gesucht

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen, gegen 7 Uhr in der Kissinger Straße, direkt vor der Bäckerei Schmitt, ereignet. Dabei ist ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden. Während sonst eher nach dem Unfallverursacher gesucht wird, ist in diesem Fall das geschädigte Fahrzeug verschwunden. Die Fahrerin eines Kleintransporters wich bei Gegenverkehr etwas zu weit nach rechts aus und blieb mit dem Kastenaufbau ihres Fahrzeuges an einem rechts geparkten Lkw hängen. Die junge Frau wendete einige Meter weiter und fuhr zur Unfallstelle zurück. In der Zwischenzeit war der Besitzer des geschädigten Transporters jedoch schon losgefahren, ohne den Schaden zu bemerken. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht unter Tel.: 0971/714 90 nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten beschädigten Fahrzeug machen können. pol