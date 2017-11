Berufsschule I wird Exzellenzzentrum

Freude bei der Staatlichen Berufsschule I in Bamberg: Der Antrag in das Förderprogramm "Industrie 4.0" aufgenommen zu werden, wurde von Ludwig Spaenle, Staatsminister für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, bewilligt.

Die Schule hat im Sommer dieses Jahres zusammen mit ihrem betriebswirtschaftlichen Kooperationspartner, der Staatlichen Berufsschule III Bamberg, ein umfangreiches Projekt zur konzeptionellen Unterrichtsentwicklung in der digitalen Welt ausgearbeitet.



Mechatroniker profitieren

Ziel ist es, den Berufsschulen die hierfür erforderlichen Investitionen für einen modernen und zukunftsfähigen Fachunterricht zu ermöglichen. Davon profitieren z. B. die an der technisch ausgerichteten Berufsschule I auszubildenden Mechatroniker und an der kaufmännischen Berufsschule III die dort unterrichteten Industriekaufleute.

Das Projekt orientiert sich an realen Produktions- und Geschäftsabläufen, das heißt, technologische Zusammenhänge und betriebswirtschaftliche Aspekte werden in einem durchgängig digitalisierten Gesamtkonzept integriert. "Mit dem nun erfolgsgekrönten Antrag auf Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Industrie 4.0" können die beiden Berufsschulen dieses Ziel realisieren", freut sich Oberstudiendirektor Roland Gröber, Schulleiter der Berufsschule I.

Bis zu 225.000 Euro werden den Schulleitungen im Jahr 2018 für projektbezogene Investitionen zur Verfügung stehen.Ziel des bayerischen Förderprogrammes "Industrie 4.0" ist es, die Optimierung der technischen Ausstattung von 16 ausgewählten öffentlichen Berufsschulen und deren Partnerschulen zu gewährleisten.



Ganzheitlich digitalisiert

Der Blick richtet sich hier auf digital gesteuerte Prozessabläufe, die z. B. den realen Industriestandard moderner cyber-physischer Produktionsanlagen abbilden. Zukünftig werden ganzheitlich digitalisierte Produktions- und Leistungsprozesse in den Fabriken Realität sein.

Darauf müssen die Berufsschulen ihre Schülerinnen und Schüler vorbereiten können.

Für die betriebswirtschaftlichen Aspekte einer "smarten" Produktionsanlage vereinbarten die Berufsschule I (Schwerpunkt technische Berufe) und die Berufsschule III (Schwerpunkt kaufmännische Berufe) in Bamberg eine Kooperation als Teil des Gesamtkonzeptes.



Bestmöglich vorbereiten

Wirtschaftspädagogen der Berufsschule III unterrichten schon heute in betriebswirtschaftlichen Fächern die Schüler an der Fachschule für Mechatroniktechnik (früher Technikerschule), die der Berufsschule I angegliedert ist.

Darüber hinaus halten natürlich die digitalisierten Lerninhalte auch Einzug in die typischen kaufmännischen Ausbildungsberufe wie Industriekaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau für Büromanagement.

Beide Partnerschulen wollen ihre jeweilige Professionalität nutzen, um die Bamberger Berufsschüler bestmöglich auf ihre persönliche und berufliche Zukunft in einer digitalisierten Welt vorzubereiten.