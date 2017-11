Berufsintegration von Flüchtlingen

Eine Frage, die momentan - auch im Zuge der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene- heiß diskutiert wird, ist die Berufsausbildung für geflüchtete Menschen.

Wesentlich für die jungen Menschen sind die sogenannten Berufsintegrationsklassen, in denen vor allem berufsspezifische Sprachkenntnisse erworben werden sollen. Sprache sei "der Schlüssel", sagte Peter Stretz, Berufsberater der Agentur für Arbeit Schweinfurt (mit Zweigstelle Haßfurt) gestern bei einem Pressegespräch in Haßfurt.

Laut Statistik haben im Schuljahr 2016/17 insgesamt 201 Flüchtlinge die Berufsintegrationsklassen im Agenturbezirk verlassen. Voraussichtlich wird es im kommendem Jahr bis zu 650 Abgänger geben.



58 Schulabgänger

Im Kreis Haßberge haben 2016/ 2017 insgesamt 58 die Berufsintegrationsklassen verlassen. Von diesen 58 Schulabgängern haben 25 eine Ausbildung begonnen. Zehn weitere nehmen an anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen teil und acht nahmen eine Arbeitsstelle mit ungelernter Tätigkeit an. Peter Stretz sieht die allgemeine Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für Geflüchtete als gut an. "Das Verständnis für unsere Art der Ausbildung kommt bei den Flüchtlingen an", erklärt er. Darauf deuten auch die von Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer gemeldeten Ausbildungszahlen hin: Im Agenturbezirk Schweinfurt haben sich die Zahlen verdoppelt. 2016 hatten 123 Geflüchtete eine Ausbildung begonnen. In diesem Jahr stieg die Zahl auf 255 an. cw