Beruflich agile Methoden eignen sich für alle, die neu durchstarten wollen

Für alle, die auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind, gibt es professionelle und kostenfreie Unterstützung von connect Neustadt. Das Land Bayern übernimmt über den bayerischen Arbeitsmarktfonds die Kosten von 2200 Euro je Teilnehmer. Zielgruppe sind Personen, die nach längerer Familienphase wieder ins Erwerbsleben zurückkehren wollen oder auf der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven sind. Seit 2008 bietet connect Neustadt Unterstützung für Berufsrückkehrer an. Mit den "agilen Methoden" behält man den Überblick, erweitert seine Optionen und bewältigt die Herausforderungen des Neuen. Klare Zielvorstellungen, eine gute Planung und der achtsame Umgang mit den individuellen Ressourcen sind Voraussetzung für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Diese Fähigkeiten werden im Projekt intensiv trainiert. Die Unterrichtseinheiten erfolgen tageweise jeweils von 8.30 bis 12.45 Uhr (Ferien ausgenommen). Start ist am 27. November 2017, Ende Anfang Juni 2018 oder vorher bei der Aufnahme einer Berufstätigkeit. Interessierte können Kontakt aufnehmen: connect Neustadt, Arnoldplatz 2, 96465 Neustadt b. Coburg, Monika Liebermann, Telefon 09568/89670 oder E-Mail: info@connect-neustadt.de. red