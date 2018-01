Berührender Lobpreis der Gottesmutter

Christiane Reuther



Limbach — "O Königin sei gegrüßt", war eines der marianischen Lieder, das am Sonntagnachmittag in der Wallfahrtskirche Maria Limbach erklang. Getragen von der Erkenntnis, fast vergessenes Liedgut zur Verehrung der Muttergottes in Marienkirchen Unterfrankens darzubieten, hatte die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Unterfranken zum 34. Mariensingen eingeladen. Zahlreiche Marienverehrer zeigten sich berührt und ließen sich musikalisch von den Interpreten auf den Lobpreis der Gottesmutter einstimmen.

"Die fränkische Marienverehrung liegt mir sehr am Herzen", sagt Gerd Spitzner. Das langjährige Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft und Organisator des Mariensingens ist selbst evangelischer Christ. Im Jahr 1983 fand das erste Mariensingen statt. So fragte sich Spitzner: "Wo ist nur die Zeit hingekommen?" Der 88-jährige Gochsheimer freute sich, dass der Lobpreis in all den Jahren ununterbrochen stattfinden konnte. Von den Geistlichen sei man immer wohlwollend aufgenommen worden. Hier galt vor allem dem derzeitigen Wallfahrtsseelsorger Ottmar Pottler ein besonderer Dank. Aber auch all den Helfern im Hintergrund sowie den Mitwirkenden, die sich im Altarraum, als Solistin auf der Empore sowie an der Orgel zum Lobgesang auf die Gottesmutter mit einbrachten.



Vier Lieder zum Mitsingen

Pfarrer Ottmar Pottler dankte Gerd Spitzner, dass dieser jedes Jahr aufs Neue Mitwirkende finde, die sich für das Mariensingen begeistern lassen. Der marianische Lobgesang hat einen gottesdienstähnlichen Charakter unter Einbeziehung der Besucher. So führte der Wallfahrtsseelsorger auf die vier Lieder ein, die vom Volk mitgesungen wurden. Pfarrer Ottmar Pottler erinnerte auch an die Reformation vor 500 Jahren und bezeichnete Martin Luther selbst als früheren Marienverehrer, der Marienlieder verfasste. Viele vergessene Marienlieder finden sich im neuen katholischen Gotteslob. Der marianischen Feierstunde in der barocken Wallfahrtskirche setzte Pfarrer Pottler mit Gebet und Segen einen Abschlussimpuls, bevor die Besucher in "Segne du Maria" einstimmten. Mit reichlichem Applaus bedankten sich die Marienverehrer bei den Mitwirkenden. Diese waren die Kronicher Maala, Barbara Goschenhofer (Sopran mit Orgelbegleitung), Heinrich Goschenhofer (Orgel), Hofheimer Sänger, Rafelder Brotzeitmusikanten, Reichenbacher Klarinettentrio, Mario Bieberle (Organist) und Wallfahrtsseelsorger Pfarrer Pottler. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Gerd Spitzner.