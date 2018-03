Bernd Oehme neuer Vorsitzender

Zum VdK-Ortsverbandes stoßen immer mehr Personen, die Hilfe suchen. "Aus diesem Grund ist es auch wichtig, über einen gut arbeitenden Vorstand zu verfügen", sagte bei seiner letzten Hauptversammlung der scheidende VdK-Vorsitzende, Helmut Kräußlich. Dieser hatte seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen bereits im Vorjahr ankündigt. Zum Nachfolger wurde im Sportheim des TSV Großwalbur Bernd Oehme gewählt.

Helmut Kräußlich ließ wissen, dass im VdK-Ortsverband Meeder 328 Mitglieder gemeldet sind. Sechs Ab- und einer Ummeldung standen ein Zuwachs von 26 Neuanmeldungen gegenüber. Für die Herbstsammlung "Helft Wunden heilen" sammelten in acht Dörfern der Gemeinde Meeder sieben Mitglieder, die mit einem Essen belohnt wurden.



Für den Ort wichtig

Den anwesenden Geehrten gratulierte der Bürgermeister der Gemeinde Meeder, Bernd Höfer (CSU). Den VdK-Ortsverband bezeichnete er als "ganz wichtig", weil immer mehr Menschen Hilfe suchen. Aber auch die Besuche und Ausflüge seien Grund zur Freude für die Mitglieder aufkommen. Dem Vorsitzenden, Helmut Kräußlich, dankte der Bürgermeister für seine 20-jährige erfolgreiche Vorstandstätigkeit. Der Rechtsweg sei bei Rentenfragen ohne Vertretung kompliziert und schwer durchsetzbar.

Kreisgeschäftsführer Thomas Steinlein kam, um Helmut Kräußlich selbst verabschieden. Der Kreisverband Coburg zählte zum Jahresende 10334 Mitglieder. "Dies ist der höchste Stand seit seiner Gründung 1947", sagte Steinlein. Trotz Abmeldungen und Todesfällen blieb die Mitgliederzahl bei über 10 000. Um die Kreisgeschäftsstelle in Coburg zu entlasten, wurden Außensprechtage in Bad Rodach, Ebersdorf und Neustadt eingerichtet, die gut angenommen werden. Zahleiche Anträge wurden gestellt sowie Widersprüche und Klagen erhoben. Insgesamt kam eine Nachzahlungssumme von fast 730 000 Euro zusammen.



Biedefeld würde es machen

Thomas Steinlein verwies auf den Kreisverbandstag in der Domäne in Sonnefeld am 14. April, verbunden mit Neuwahlen. Bei der Jahresauftaktveranstaltung habe der Kreisvorsitzende, Hellmut Ott, seinen Rücktritt angekündigt, doch die scheidende Landtagsabgeordnete, Susann Biedefeld, wolle sich für das Amt zur Verfügung stellen. Vier Delegierte vom Ortsverband Meeder können in Sonnefeld mit wählen. Darüber hinaus findet eine Podiumsdiskussion mit Kandidaten zur Landtagswahl am 21. Juli statt - ebenfalls in Sonnefeld. Karin Günther