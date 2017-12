Bericht aus Usbekistan im Gemeindehaus

Auf Einladung der Bücherei Mühlhausen und dem ehemaligen Weingartsgreuther/Mühlhausener Pfarrer Torsten Bader präsentiert Oybek Ostanov Bilder und Videos zu "Usbekistan - Perle der große Seidenstraße - einst und jetzt". Usbekistan - ein Land, das weltoffen, gastfreundlich und mit einem Islam gesegnet ist, der an europäische Religiosität erinnert. Ein Land, reich an Bodenschätzen und viel reicher an Kulturgütern - der Reichtum der Seidenstraße. Und da wird es aktuell: Will nicht China gerade jetzt die "neue Seidenstraße" mit Vitalität erfüllen? Die Welt ist klein geworden, schreiben die Organisatoren. Interessierte können sich heute bei einem Kulturabend auf die Seidenstraße "entführen" lassen. Bei einer Reise mit seiner neuen Pfarrei im Frühjahr 2017 hat Torsten Bader den usbekischen Autor, Maler, Übersetzer und Travelguide Oybek Ostanov kennengelernt. Ostanov bereist Deutschland seit einem mehrjährigen Studienaufenthalt vor einigen Jahren regelmäßig. Nun wird er erstmals das Frankenland kennenlernen. Der Eintritt um 19 Uhr im Gemeindehaus Mühlhausen ist frei, Spenden sind willkommen. red