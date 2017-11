Bericht aus Namibias Armenvierteln

Roland Grebner, ehemaliger Lehrer am Höchstadter Gymnasium, engagiert sich seit 20 Jahren für arme, benachteiligte, behinderte und als Folge von Aids verwaiste Kinder in Namibia. Von Mai bis Juli dieses Jahres arbeitete er als Senior-Experte in Kindergärten, gelegen in den Armenviertel Namibias. Am Mittwoch, 15. November, berichtet er über diesen Einsatz, seine dabei gemachten Erfahrungen und Erlebnisse. Eine Bilderpräsentation wird Roland Grebners Vortrag begleiten. Der Veranstaltungsort ist die Aula des Gymnasiums Höchstadt in der Bergstraße 4. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. red