Beratung für stark Übergewichtige

Stark übergewichtige Menschen leiden unter zahlreichen körperlichen, sozialen und psychischen Beeinträchtigungen. Wer einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder mehr hat, ist von Adipositas betroffen - von krankhaftem Übergewicht. Für Menschen mit einem BMI von 35 oder höher werden am Universitätsklinikum Erlangen regelmäßig Informationsabende angeboten. Experten vermitteln neue Erkenntnisse zum Krankheitsbild Adipositas und klären sowohl über die konservative Therapie - bestehend aus Ernährungsberatung, Bewegungs- und Verhaltenstherapie - als auch über OP-Möglichkeiten wie Magenbypass oder Schlauchmagen auf. Der nächste Adipositas-Infoabend am Dienstag, 27. März, von 17 bis 18.45 Uhr, ist kostenfrei. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 09131/85-35879 oder per E-Mail an doris.wansch@uk-erlangen.de möglich. Der Raum wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. red