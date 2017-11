Beratung für Kinder mit Sehauffälligkeiten

Für Kinder, die Schwierigkeiten beim Sehen oder in der visuellen Wahrnehmung beispielsweise Schielen/Augenzittern, beim Abschreiben/Lesen von der Tafel, Probleme beim Einhalten der Zeilen haben oder ähnliche Buchstaben verwechseln, bietet eine Orthoptistin und eine Sonderpädagogin mit dem Förderschwerpunkt "Sehen" Unterstützung. Das Beratungsangebote des Staatlichen Schulamtes durch die mobile Beratungsstelle des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte findet am Dienstag, 5. Dezember, von 9 bis 14.30 Uhr im Landratsamt Forchheim, Haus A, Raum E0, Zimmer 043, statt. Hierzu ist eine Terminvereinbarung am Schulamt unter Telefon 09191/869004 erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass die Überprüfung bei festgestellten Auffälligkeiten nicht den Besuch bei einem Augenarzt und weiteren Ärzten ersetzt. red