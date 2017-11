Beratung für Erfinder

Anmeldung



red



Eine erfinderisch gute Idee zu haben, ist die eine Sache. Diese Idee auch umzusetzen und ein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen, eine andere. Aber wie lassen sich Ideen schützen und welches ist das richtige Schutzrecht? Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marken- oder Patentanmeldung? Wie können Innovationen vermarktet oder Lizenznehmer gefunden werden?Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhalten Tüftler, Gründer und Unternehmer am 14. November ab 15 Uhr beim Marken- und Patentsprechtag im RSG Bad Kissingen.Das RSG Bad Kissingen gibt in Zusammenarbeit mit dem Patentanwalt Axel von den Steinen von der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei advotec. aus Würzburg Erstinformationen und berät zur Vorgehensweise bei der Sicherung von Innovationen. In jeweils 30-minütigen Einzelgesprächen können Unternehmer, Gründer oder auch Hobbyerfinder vertraulich ihre Idee vorstellen und grundlegende Fragen, wie zur Schutzfähigkeit ihrer Erfindung und zu den möglichen Schutzrechten stellen. Innovative Unternehmer erhalten zudem Auskunft über die Voraussetzungen für eine staatliche Förderung von bis zu 16 000 Euro für erstmalige Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen.Weitere Informationen sowie die erforderliche Anmeldung zum Sprechtag sind im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen, unter Tel.: 0971/723 60 und im Internet unter der Adresse www.rsg-bad-kissingen.de möglich.