Benefizkonzert in der Magdalenenkapelle

Musikfreunde sind eingeladen zu einem Konzert des Chores "canticum novum" gemeinsam mit dem Orchester des Gesangvereins Baunach am Sonntag, 22. Oktober, um 15.30 Uhr in der Magdalenenkapelle in Baunach. Zur Aufführung gelangen Werke von Johann Sebastian Bach, Christian Graupner, Georg Friedrich Händel, Heinrich Schütz und anderen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden entgegengenommen zugunsten des Arbeitskreises "Kind und junge Familie - Pfarrei St. Oswald" und für das Unterstützungswerk von Schwester Dagmar in Südafrika. red